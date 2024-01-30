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ММЗ будет поставлять в Курск двигатели внутреннего сгорания

30 января 2024 16:59
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Минский моторный завод планирует поставлять свою продукцию для курского предприятия. Двигатели внутреннего сгорания будут применять для выпуска энергоустановок для медицинских учреждений, сфер ЖКХ и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ММЗ будет поставлять в Курск двигатели внутреннего сгорания-1

Примерно треть минских моторов поставляется за рубеж, преимущественно в Россию. Там очень востребованы малолитражные двигатели. А Беларусь – единственная страна в СНГ, где налажено их производство. На международном рынке наши двигатели ценят высоко. Аналогов некоторым образцам за рубежом попросту нет. И география поставок постоянно расширяется. В 2023 году на карте ММЗ появились новые рынки Африки, Азии и даже Европы. Например, Вьетнам, Монголия, Грузия и Венгрия.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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