ММЗ будет поставлять в Курск двигатели внутреннего сгорания

Минский моторный завод планирует поставлять свою продукцию для курского предприятия. Двигатели внутреннего сгорания будут применять для выпуска энергоустановок для медицинских учреждений, сфер ЖКХ и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно треть минских моторов поставляется за рубеж, преимущественно в Россию. Там очень востребованы малолитражные двигатели. А Беларусь – единственная страна в СНГ, где налажено их производство. На международном рынке наши двигатели ценят высоко. Аналогов некоторым образцам за рубежом попросту нет. И география поставок постоянно расширяется. В 2023 году на карте ММЗ появились новые рынки Африки, Азии и даже Европы. Например, Вьетнам, Монголия, Грузия и Венгрия.