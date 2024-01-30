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Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 февраля

30 января 2024 16:59
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Министерство труда и соцзащиты повысило бюджет прожиточного минимума. Его новые значения будут действовать с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 февраля-1

Размер показателя в среднем на душу населения составит 406 рублей 74 копейки. Эти финансовые изменения автоматически ведут к повышению различных надбавок, а также отдельных социальных выплат. Напомним, бюджет прожиточного минимума пересчитывают ежеквартально. В следующий раз показатель изменится 1 мая 2024 года.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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