Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 февраля

Министерство труда и соцзащиты повысило бюджет прожиточного минимума. Его новые значения будут действовать с 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер показателя в среднем на душу населения составит 406 рублей 74 копейки. Эти финансовые изменения автоматически ведут к повышению различных надбавок, а также отдельных социальных выплат. Напомним, бюджет прожиточного минимума пересчитывают ежеквартально. В следующий раз показатель изменится 1 мая 2024 года.