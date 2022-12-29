Количество резидентов «Великого камня» достигло сотни

Новости Беларуси. В завершении 2022 года индустриальный парк «Великий камень» пополнился новыми резидентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новичков – компания по оказанию международных логистических услуг. В планах создать платформу электронной торговли, позволяющую осуществлять импорт и экспорт механического и электрического оборудования. Еще один новый резидент займется производством медицинской продукции. Это индивидуальные протезы костной ткани на основе технологий 3D-печати. Всего же за 2022 год в «Великом камне» зарегистрировано 19 резидентов.

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