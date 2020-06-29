Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто: продолжается рекламная игра «Зеленые конверты». 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приложение – разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж в неделю. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200,01 до 400, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 в подарок. Уже прошло 4 из 12 этапов, каждый из них длится неделю. На каждом этапе 20 счастливчиков – по 5 победителей в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Сервисом «Оплати» можно рассчитываться в магазинах, транспорте, кафе и совершать платежи ЕРИП без комиссий и переплат.

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*На правах рекламы