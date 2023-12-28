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Новости экономики за 28.12.2023

28 декабря 2023 17:22
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Экономика Беларуси продолжит демонстрировать положительную динамику в 2024 году. Такой прогноз делают эксперты Евразийского банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 28.12.2023-1

В числе основных драйверов роста – стимулирующая бюджетная политика, низкие процентные ставки, увеличение доходов населения. Ожидается, что к концу следующего года ВВП прибавит 2 %. Однако важное условие для этого – сохранение налаженных производственно-логистических цепочек и экономическая поддержка внутри страны.

К слову, нынешний год белорусская экономика завершает с положительной динамикой. Как отметили в Министерстве финансов, в 2023-м бюджет страны будет исполнен без дефицита.

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# Экономическая рубрика # Экономика

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