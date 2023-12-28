В МАРТ рассказали о ценах на популярные новогодние товары

В преддверии праздников в МАРТ рассказали о ценах на сладкие подарки. В этом году «Белгоспищепром» планирует выпустить почти 2,5 миллиона новогодних наборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент разнообразный, на любой вкус и бюджет. Сладости могут быть как в картонной упаковке, так и в виде мягкой игрушки. Маленький сладкий презент обойдется примерно в 9 рублей. Большой набор сладостей будет стоить не более 80. В Министерстве также отметили, что в преддверии новогодних праздников цены на сладкие подарки будут оставаться под контролем.