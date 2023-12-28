В Беларуси вырастут цены на прокачку нефтепродуктов

Беларусь повысит тарифы за транзит нефти. Это случится в начале 2024 года. Соответствующее постановление опубликовало Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся двух участков российского нефтепровода «Дружба», который проходит по территории нашей страны. В среднем повышение составит 10 %. Ранее Беларусь неоднократно предлагала российским партнерам поднять стоимость транзита углеводородов. Так, для северной ветки, где сейчас идет нефть из Казахстана, планировалось повысить плату на 43 %. А для южной, с российским сырьем, – на 14,5 %.