Гигафабрика аккумуляторов для электротранспорта может появиться в Беларуси

В Беларуси может появиться гигафабрика по выпуску аккумуляторов для электротранспорта. Такую возможность рассматривает «Росатом». Этот проект в случае его реализации станет вторым по масштабу после строительства БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас российская сторона ведет переговоры с Минпромом и Минэнерго нашей страны. Планируется, что производство охватит весь цикл сборки литиевых ячеек: от приготовления электролитов и пластин до изготовления на их базе промышленных накопительных и тяговых батарей.

К слову, «Росатом» в данный момент обеспечивает аккумуляторами электротранспорт, который выпускает «Белкоммунмаш». Уже поставлены десятки наборов для троллейбусов с увеличенным ходом. В планах расширение сотрудничества. Среди прочего обсуждается и участие Беларуси в производстве российского электромобиля «Атом».