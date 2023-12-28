Прямой эфир

Гигафабрика аккумуляторов для электротранспорта может появиться в Беларуси

28 декабря 2023 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси может появиться гигафабрика по выпуску аккумуляторов для электротранспорта. Такую возможность рассматривает «Росатом». Этот проект в случае его реализации станет вторым по масштабу после строительства БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигафабрика аккумуляторов для электротранспорта может появиться в Беларуси-1

Сейчас российская сторона ведет переговоры с Минпромом и Минэнерго нашей страны. Планируется, что производство охватит весь цикл сборки литиевых ячеек: от приготовления электролитов и пластин до изготовления на их базе промышленных накопительных и тяговых батарей.

К слову, «Росатом» в данный момент обеспечивает аккумуляторами электротранспорт, который выпускает «Белкоммунмаш». Уже поставлены десятки наборов для троллейбусов с увеличенным ходом. В планах расширение сотрудничества. Среди прочего обсуждается и участие Беларуси в производстве российского электромобиля «Атом».

Больше новостей экономики за 28 декабря читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В МАРТ рассказали о ценах на популярные новогодние товары
28 декабря 2023 17:36

В МАРТ рассказали о ценах на популярные новогодние товары

Новости экономики за 28.12.2023
28 декабря 2023 17:22

Новости экономики за 28.12.2023

Минпром намерен реализовать 6 комплексных проектов с Экваториальной Гвинеей
27 декабря 2023 19:31

Минпром намерен реализовать 6 комплексных проектов с Экваториальной Гвинеей