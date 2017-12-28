Новости экономики за 28.12.2017

Новости Беларуси. Геологи Беларуси вновь с громкими новостями. На юге страны обнаружены новые месторождения нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти новости уже не назовешь сенсацией, геологоразведка в Речицком районе ведется постоянно. Новые месторождения – а их два – также в этом регионе. Залежи углеводорода на глубине в 4200 метров найдены на Восточно-Макановичском месторождении в результате бурения разведочной скважины.

Тут можно добыть порядка 400 тонн сырья, и к этому приступят уже в январе. А вот залежи нефти во всем Восточно-Макановичском месторождении оцениваются в 6-8 миллионов тонн. Точные объемы установит масштабная 3D-сейсморазведка, запланированная на 2018 год. ПОКОРИТЬ КИТАЙ Беларусь и Китай создадут совместное предприятие по продвижению отечественного продовольствия на азиатский рынок. В свободной экономической зоне Шанхая зарегистрируют белорусско-китайский торговый дом, задачей которого станет активное продвижение широкого ассортимента белорусских продуктов.

Стоит отметить, что в 2017 году торгово-экономические отношения Беларуси с Китаем в сфере сельского хозяйства и продовольствия складывались весьма успешно. Поставки молочной продукции были увеличены в 10 раз, китайский рынок открыли для себя производители говядины. КРУПНАЯ СДЕЛКА БЕЛАЗА Крупный контракт с известной российской металлургической компанией заключили менеджеры БелАЗа. В Южную Якутию уже поставлены 18 карьерных самосвалов. Финансирование сделки продлится 5 лет и составит более 48 миллионов долларов. Машины работают на горнодобывающих карьерах.

За 2017 год в российский регион было поставлено 30 единиц горнодобывающей техники, то есть доверие к качеству налицо. Как сообщили в релизе компании, в том числе и с помощью белорусских грузовиков в 2018 году планируется значительно увеличить добычу угля. ЭКОНОМНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ Новогодний отдых на родине – это тренд. Как отметили в ряде столичных туристических компаний, белорусы все чаще заказывают туры по стране, в агроусадьбы и базы отдыха. Высоким спросом на праздничные даты пользуется у соотечественников санаторно-курортное лечение.