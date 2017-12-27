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В БНТУ научат блокчейну

27 декабря 2017 17:42
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Новости Беларуси. Понятия блокчейн и биткоин ворвались в нашу обыденность в 2017 году. В русском языке «криптовалюта» стало вторым по популярности словом 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это данность. Обращаться с новыми платежными системами будут учить в БНТУ.

В БНТУ научат блокчейну-1

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского национального технического университета набирает желающих получить знания в области криптоэкономики – появилась специализация «Криптовалюты и деривативы», то есть договоры.

Начало занятий запланировано на март 2018 года.

Желающие смогут изучить операции с криптовалютами, понять, как работает блокчейн и научиться выводить собственную валюту на электронную биржу. Для слушателей необходимо высшее образование, но смогут поступить и студенты старших курсов. Обучение длится год и восемь месяцев с присвоением звание «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг».

Кстати, пока вы думаете, биткоин снова подорожал. Он уже более 16 тысяч долларов.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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