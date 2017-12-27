В БНТУ научат блокчейну

Новости Беларуси. Понятия блокчейн и биткоин ворвались в нашу обыденность в 2017 году. В русском языке «криптовалюта» стало вторым по популярности словом 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это данность. Обращаться с новыми платежными системами будут учить в БНТУ.