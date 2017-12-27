Дешево съездить во Львов, Калининград, Москву: скидки на железнодорожные билеты в праздничные дни

Новости Беларуси. На ближайшие 10 дней снижены цены на железнодорожные билеты в Украину и Россию соответственно на 20 и 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидки коснулись таких популярных направлений как Львов, Запорожье, Москва и Калининград. Распродаются билеты на незаполненные места на выходные дни.

Кроме того, вводятся дополнительные составы, что дает возможность попутешествовать с удобством.