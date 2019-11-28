Новости экономики за 28.11.2019

Новости Беларуси. Какие продукты в 2019 году подорожали, а какие стали дешевле и по какой ставке будут начисляться проценты на семейный капитал? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

На ряд продуктов ежедневного потребления с начала года отмечается рост цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов Беларуси озвучила последние данные проводимого мониторинга.