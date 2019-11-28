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Новости экономики за 28.11.2019

28 ноября 2019 15:00
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Новости Беларуси. Какие продукты в 2019 году подорожали, а какие стали дешевле и по какой ставке будут начисляться проценты на семейный капитал? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

На ряд продуктов ежедневного потребления с начала года отмечается рост цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов Беларуси озвучила последние данные проводимого мониторинга.

Новости экономики за 28.11.2019-1

По сравнению с декабрем 2018 года подорожали молоко, кисломолочные продукты, масло, пшеничная мука, некоторые виды круп и фрукты. В то же время по ряду позиций зафиксировано снижение стоимости, например, на свинину, субпродукты и макаронные изделия.

Специалисты ФПБ считают, что выявляя опережающий рост цен, необходимо вести анализ ценообразования по всей цепочке от производителя до розничных сетей. Такой подход ранее, к примеру, помог предупредить резкое подорожание плодоовощной продукции.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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