Прямой эфир

Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте

28 ноября 2019 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ставший уже известным и узнаваемым выставочный бренд Madе in Belarus собрал отечественные компании на крупной международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в столице Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте-1

В национальном павильоне, который занимает центральное место у главного входа, представлена продукция целого ряда предприятий – производителей сельскохозяйственной техники, продуктов питания и напитков. Некоторые из них уже успешно сотрудничают с местным бизнесом, остальные рассчитывают наладить связи в ходе участия в форуме.

Еще до начала его работы участники экспозиции посетили производственные предприятия и торговые сети Узбекистана.

Больше новостей экономики за 28 ноября читайте здесь.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты
28 ноября 2019 14:58

Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты

Новости экономики за 27.11.2019
27 ноября 2019 15:16

Новости экономики за 27.11.2019

Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году
27 ноября 2019 10:55

Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году