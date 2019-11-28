Новости Беларуси. Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты. Для этого финансовая структура готова выделить около 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что проект будет представлен весной-летом 2020 года. В нем будет предусмотрена модернизация с особым акцентом на науку, инженерные дисциплины, физику и химию. Также будет оказана поддержка нашей стране в разработке обучающих программ и в создании системы обеспечения качества обучения, соответствующего стандартам и принципам Болонской системы.