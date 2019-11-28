Минфин Беларуси установил процентную ставку по депозитам семейного капитала

На средства в размере 10 тысяч долларов, которые предоставляются семьям при рождении третьего и последующих детей и размещаются на банковский вклад, проценты будут начисляться по ставке LIBOR для депозитов на срок до одного года в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года. То есть примерно 2,11 % годовых. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.

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