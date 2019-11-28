Прямой эфир

Минфин Беларуси установил процентную ставку по депозитам семейного капитала

28 ноября 2019 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 ноября опубликовано соответствующее постановление.

Минфин Беларуси установил процентную ставку по депозитам семейного капитала -1

На средства в размере 10 тысяч долларов, которые предоставляются семьям при рождении третьего и последующих детей и размещаются на банковский вклад, проценты будут начисляться по ставке LIBOR для депозитов на срок до одного года в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года. То есть примерно 2,11 % годовых. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.

Больше новостей экономики за 28 ноября читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 28.11.2019
28 ноября 2019 15:00

Новости экономики за 28.11.2019

Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте
28 ноября 2019 14:58

Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте

Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты
28 ноября 2019 14:58

Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты