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Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

28 июня 2019 17:10
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Новости Беларуси. Если нет нарушений со стороны работника, наниматель обязан заключать следующий контракт на три года. Палата представителей во втором чтении одобрила изменения в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь с добросовестным и дисциплинированным работником контракт будет продлеваться на срок до пяти лет, а следующий – минимум на три года. Эта норма была внесена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси.

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве-1

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве-3

Михаил Орда, член Национального собрания Беларуси:
Если человек отработал год, наниматель не имеет права еще раз заключать на год, а потом продолжать еще раз заключать на год.

Где есть профсоюзы, мы контролируем эти вопросы. Мы, соответственно, говорим: «Почему с этим человеком еще раз продлевается на один год, если он согласен продлить сегодня на максимальный срок?»

В целом подойти к той черте, которая бы балансировала и максимально учитывала компромиссы, мы постарались в этом законопроекте.

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве-6

И еще важное новшество. В случае падения объемов производства наниматель может временно перевести работников на другие должности или вообще на другое предприятие. При этом трудовые отношения сохраняются.

Больше новостей экономики за 28 июня читайте здесь.

# Трудовые отношения # Экономика # Михаил Орда # Сергей Савицкий # Фотофакт

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