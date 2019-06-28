Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

Новости Беларуси. Если нет нарушений со стороны работника, наниматель обязан заключать следующий контракт на три года. Палата представителей во втором чтении одобрила изменения в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь с добросовестным и дисциплинированным работником контракт будет продлеваться на срок до пяти лет, а следующий – минимум на три года. Эта норма была внесена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси.
Михаил Орда, член Национального собрания Беларуси:
Если человек отработал год, наниматель не имеет права еще раз заключать на год, а потом продолжать еще раз заключать на год.
Где есть профсоюзы, мы контролируем эти вопросы. Мы, соответственно, говорим: «Почему с этим человеком еще раз продлевается на один год, если он согласен продлить сегодня на максимальный срок?»
В целом подойти к той черте, которая бы балансировала и максимально учитывала компромиссы, мы постарались в этом законопроекте.
И еще важное новшество. В случае падения объемов производства наниматель может временно перевести работников на другие должности или вообще на другое предприятие. При этом трудовые отношения сохраняются.
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