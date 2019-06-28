Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

Новости Беларуси. Если нет нарушений со стороны работника, наниматель обязан заключать следующий контракт на три года. Палата представителей во втором чтении одобрила изменения в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь с добросовестным и дисциплинированным работником контракт будет продлеваться на срок до пяти лет, а следующий – минимум на три года. Эта норма была внесена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси.

Михаил Орда, член Национального собрания Беларуси:

Если человек отработал год, наниматель не имеет права еще раз заключать на год, а потом продолжать еще раз заключать на год. Где есть профсоюзы, мы контролируем эти вопросы. Мы, соответственно, говорим: «Почему с этим человеком еще раз продлевается на один год, если он согласен продлить сегодня на максимальный срок?» В целом подойти к той черте, которая бы балансировала и максимально учитывала компромиссы, мы постарались в этом законопроекте.