Вадим Потомский: В Орловской области для Беларуси надо создать логистический центр, базу по ряду направлений

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает губернатор Орловской области Российской Федерации Вадим Потомский.

Вы по ощущениям видите какие-то общие точки соприкосновения, по которым Беларусь и Орловская область могут взаимовыгодно сотрудничать в ближайшее время?

Вадим Потомский:

Я вам устану перечислять количество точек соприкосновения, которые мы не просто нащупали, которые мы зафиксировали на бумаге. Более того, председатель Правительства Андрей Владимирович сказал готовить документ, он его подпишет. У нас документ о взаимодействии уже, понимаете. То есть мы рассмотрели ряд вопросов. Вопросы, связанные с сельским хозяйством. Мы же аграрный регион, у нас чернозем. Но у вас очень хорошая качественная переработка. Несмотря на то, что мы аграрный регион и чернозем, выращиваем достаточно хороший урожай, огромное количество продуктов мы потребляем из Республики Беларусь. И это здорово, мы в дальнейшем это будем делать. Разговор стоит о том, чтобы мы наращивали темпы переработки и на территории Орловской области, использовали технологии уже наших белорусских партнеров, которые достаточно хорошо развились. Понимаете, если брать европейскую часть, нам все время приводят пример Германии, Франции (особенно по молочному производству), Бельгии, то Беларусь сегодня ни в коем случае не уступает. Тем технологиям, которые сегодня есть в Республике Беларусь, не каждая страна может порадоваться, не каждая может ими похвалиться. Мы хотим эти технологии применить.

У нас проживает 45 млн человек, то есть рынок сбыта просто колоссальный. Мы в самом центре России, нас окружают пять регионов Российской Федерации. И здесь нам надо, на мой взгляд, как я обсуждал сегодня с вашим Президентом, создать такой логистический центр, базу для Республики Беларусь на территории Орловской области по ряду направлений: сельского хозяйства, промышленного производства. И, вы знаете, Александр Григорьевич согласился со мной, с этим предложением. Он у вас человек такой: сказал – сделал, однозначно. Такое твердое было рукопожатие. И, уже встречаясь с председателем Правительства, потому что он собрал профильных министров, было видно, что пока мы находимся в переездах, уже определенные команды пошли, и переговоры шли очень плодотворно.

У вас же еще корни белорусские, если я не ошибаюсь?

Вадим Потомский:

Да, у меня отец родом из Жодино, он белорус, он родился в Жодино, закончил школу, стал мастером спорта в Жодино, пошел работать на завод «БелАЗ». И, конечно, если бы отец сегодня видел, что мне удалось достичь в жизни того, что мне руку жмет Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, то, он искренне уважал и с восхищением всегда о нем говорил, это, конечно, дорого стоит. Я помню этот Дворец спорта, эти улицы. Конечно, они изменены, но Дворец спорта я помню, Театр юного зрителя (Тэатр юнага гледача) – мне все известно.

У вас на столе бывает белорусская продукция, вы ее употребляете?

Вадим Потомский:

С удовольствием, у меня дома эта белорусская продукция. Да у многих россиян белорусская продукция. У нас распространены белорусские магазины, особенно белорусские колбасы. Там продается не только колбасная продукция, а разная. Она пользуется очень высоким спросом, потому что по ценовому сегменту конкурентоспособна, по качеству неоспоримо лучше, чем импортные аналоги. Неоспоримо лучше. Я вам даже скажу: в Москве люди ходят и смотрят в магазинах, и если это белорусская, они ее покупают.