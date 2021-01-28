Новости экономики за 28.01.2021

Новости Беларуси. Почему немецкие депутаты называют эффект от санкций Брюсселя против России «плачевным»? В каком объеме Европа готова импортировать топливные гранулы белорусского производства? Кто в пандемию подсчитывает миллионные убытки, а кто смог заработать целые состояния?

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Доля топливных гранул в структуре поставок отечественной лесопродукции за рубеж может существенно увеличиться, в том числе благодаря применению биржевого механизма.

Ведущие эксперты в сфере биоэнергетики и производители биотоплива из Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Франции и Швеции в ходе международной онлайн-конференции отметили устойчивый рост спроса на пеллеты в Еврсоюзе.

На фоне роста собственных производственных мощностей увеличивается и импорт данной продукции, в том числе из Беларуси. В 2020 году у нас были построены 7 новых пеллетных заводов, которые после выхода на проектную мощность смогут выпускать до 500 тысяч тонн в год. Использование биржевой площадки позволит иностранным компаниям покупать любой необходимый им объем продукции непосредственно у производителей, причем как по разовым, так и по годовым контрактам.

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