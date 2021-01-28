Новости экономики за 28.01.2021
Новости Беларуси. Почему немецкие депутаты называют эффект от санкций Брюсселя против России «плачевным»? В каком объеме Европа готова импортировать топливные гранулы белорусского производства? Кто в пандемию подсчитывает миллионные убытки, а кто смог заработать целые состояния?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ ПЕЛЛЕТ В ЕВРОПУ ОБСУДИЛИ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ NORDIC PELLETS CONFERENCE 2021
Доля топливных гранул в структуре поставок отечественной лесопродукции за рубеж может существенно увеличиться, в том числе благодаря применению биржевого механизма.
Ведущие эксперты в сфере биоэнергетики и производители биотоплива из Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Франции и Швеции в ходе международной онлайн-конференции отметили устойчивый рост спроса на пеллеты в Еврсоюзе.
На фоне роста собственных производственных мощностей увеличивается и импорт данной продукции, в том числе из Беларуси. В 2020 году у нас были построены 7 новых пеллетных заводов, которые после выхода на проектную мощность смогут выпускать до 500 тысяч тонн в год. Использование биржевой площадки позволит иностранным компаниям покупать любой необходимый им объем продукции непосредственно у производителей, причем как по разовым, так и по годовым контрактам.
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КОМПАНИЯ BOEING УСТАНОВИЛА РЕКОРД ПО УБЫТКАМ
2020 год оказался рекордным в потере денежных средств для компании Boeing – без малого 12 миллиардов долларов убытков. Из-за пандемии объем поставок самолетов сократился вдвое. Рабочих мест лишились 31 тысяча человек. За год выручка упала на 24 %. Несмотря на это, компания все же может рассчитывать на восстановление. Помочь финансовому положению Boeing должно возобновление эксплуатации модели 737 MAX. Обновленная версия самолета уже совершила первый полет, который прошел успешно.
Они создали устройство для стерилизации. Российские разработчики заработали миллионы во время пандемии
ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС ПОТЕРЯЛ МИЛЛИАРДЫ ЕВРО ИЗ-ЗА САНКЦИЙ БРЮССЕЛЯ ПРОТИВ РОССИИ
Европейский бизнес с момента введения санкций против России в 2014 году потерял миллиарды евро. Глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что экономический ущерб ЕС от санкций в отношении России только за период с марта 2014 по конец 2015 года составил около 42 миллиардов долларов США.
Этот эффект парламентарий обозначил как friendly fire (дружественный огонь – прим.ред.), то есть обстрел собственных людей, который «не отвечает интересам Германии и Европы». Фракция «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики Германии».