Они создали устройство для стерилизации. Российские разработчики заработали миллионы во время пандемии

Новости России. Пока одни подсчитывают убытки, другие считают прибыль. Сколотить приличное состояние в разгар пандемии смогли российские разработчики портативного гаджета для стерилизации вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За девять месяцев проект принес 6 миллионов рублей выручки и привлек внимание венчурных инвесторов. Пик розничных продаж пришелся на декабрь – бокс активно покупали в качестве подарка. Выручка за месяц составила около 2 миллионов рублей.