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Они создали устройство для стерилизации. Российские разработчики заработали миллионы во время пандемии

28 января 2021 15:47
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Новости России. Пока одни подсчитывают убытки, другие считают прибыль. Сколотить приличное состояние в разгар пандемии смогли российские разработчики портативного гаджета для стерилизации вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За девять месяцев проект принес 6 миллионов рублей выручки и привлек внимание венчурных инвесторов. Пик розничных продаж пришелся на декабрь – бокс активно покупали в качестве подарка. Выручка за месяц составила около 2 миллионов рублей.

Больше новостей экономики за 28 января читайте здесь.

# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская

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