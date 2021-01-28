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В Беларуси с февраля увеличатся пособия по уходу за ребёнком

28 января 2021 15:46
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Новости Беларуси. Семейный капитал проиндексирован на 5,5 %. Его ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. С 2021 года это 23 737,5 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую сумму будут назначать при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Напомним, что с 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 10,5 %. Так, пособие на первого ребенка составит 472 рубля (сейчас 427 рублей), на второго и последующих детей – 540, на ребенка с инвалидностью – 608 рублей.

Больше новостей экономики за 28 января читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская

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