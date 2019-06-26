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Какие продукты белорусы покупают летом чаще всего

26 июня 2019 19:59
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Новости Беларуси. Мороженое, квас, фрукты, овощи и ягоды составили пятерку самых популярных продуктов летом у белорусов. С наступлением жаркого сезона их производители резко увеличивают продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ни удивительно, но мороженое в этом топе только на втором месте. Его потребление, хоть и значительно растет, но все же немного уступает квасу. Только в столице в летний день этого напитка выпивают до 65 тысяч литров. Замыкает тройку лидеров белорусская черешня, основные продажи которой начинаются ближе к июлю. Четвертую строчку занял арбуз, а на пятой расположился огурец – его продажи летом взлетают как минимум в четыре раза.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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