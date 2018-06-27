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Средняя зарплата белорусов выросла почти на 23 рубля

27 июня 2018 18:23
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Новости Беларуси. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в мае подросла и составила 943 рубля 9 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя зарплата белорусов выросла почти на 23 рубля-1

Почти на 23 рубля больше, чем месяцем ранее. Среди регионов традиционно лидирует Минск – без малого 1300 рублей. Неизменна и структура самых высокооплачиваемых сфер. Впереди специалисты в области информационных технологий. В лидерах также воздушный транспорт, производство химических продуктов, нефтепереработка, горнодобывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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