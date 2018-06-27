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В закон «О защите прав потребителей» внесены изменения

27 июня 2018 18:20
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Новости Беларуси. В Беларуси разработали изменения в закон «О защите прав потребителей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закон «О защите прав потребителей» внесены изменения-1

В обновлённую редакцию вошли, в том числе предложения потребительского сообщества и бизнеса. По новым правилам покупатель может забрать деньги за возвращённый товар без предоставления паспорта или другого документа, при этом вернуть товар можно будет только в оригинальной упаковке. Сама упаковка станет более информативной.

Магазинам запретят устанавливать разные цены в зависимости от формы оплаты, а срок гарантийного ремонта может быть увеличен до 30 дней. При этом ремонтные мастерские смогут взимать деньги за хранение товара, который долго не забирают. Изменения вступят в силу в декабре 2018 года.

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# Защита прав потребителей # общество # Фотофакт

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