Три ключевых направления: во что именно будет инвестировать Сбербанк в Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня Президент Беларуси провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Глава государства поблагодарил председателя правления за активное инвестирование в экономику страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также обе стороны отметили хорошие отношения и отсутствие «критических проблем», которые могли бы их осложнить (читать далее).
Герман Греф, председатель правления банка ПАО «Сбербанк»:
Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Республики Беларусь в Россию. Мы договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием как правительства Беларуси в первом случае, так и России – во втором случае. Третье: мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики (это солидные суммы) и предприятиям добывающего комплекса.
Во время сегодняшней встречи речь шла о реализации новых совместных проектов.