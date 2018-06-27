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Три ключевых направления: во что именно будет инвестировать Сбербанк в Беларуси

27 июня 2018 14:35
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Новости Беларуси. Сегодня Президент Беларуси провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Глава государства поблагодарил председателя правления за активное инвестирование в экономику страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также обе стороны отметили хорошие отношения и отсутствие «критических проблем», которые могли бы их осложнить (читать далее).

Три ключевых направления: во что именно будет инвестировать Сбербанк в Беларуси-1

Герман Греф, председатель правления банка ПАО «Сбербанк»:
Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Республики Беларусь в Россию. Мы договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием как правительства Беларуси в первом случае, так и России – во втором случае. Третье: мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики (это солидные суммы) и предприятиям добывающего комплекса.

Во время сегодняшней встречи речь шла о реализации новых совместных проектов.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Герман Греф # Фотофакт

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