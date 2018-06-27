Три ключевых направления: во что именно будет инвестировать Сбербанк в Беларуси

Новости Беларуси. Сегодня Президент Беларуси провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Глава государства поблагодарил председателя правления за активное инвестирование в экономику страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также обе стороны отметили хорошие отношения и отсутствие «критических проблем», которые могли бы их осложнить (читать далее).