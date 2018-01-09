Собрать мелочью на отдых: спрос на монеты в белорусских магазинах растет

Новости Беларуси. Спрос на монеты вырос в белорусских магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спрос на монеты вырос в белорусских магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Просьба кассира поискать мелочь знакома каждому. Оказывается, что все больше монет оседает в копилках белорусов. Некоторым с момента введения стальных денег в оборот удалось собрать даже на отдых на море. Главный финансовый регулятор при этом сохраняет спокойствие. Рано или поздно монеты все равно возвращаются в оборот.
Андрей Копшик, заместитель начальника главного управления денежного обращения Национального банка:
Несмотря на то, что монеты предназначены в первую очередь для проведения наличных расчетов, накопления гражданами монет не являются для Нацбанка критичным. В Нацбанке в достаточном количестве имеются необходимые номиналы монет для обеспечения потребностей экономики страны. В конечном итоге, монеты, накопленные в копилках, возвращаются в наличный оборот.