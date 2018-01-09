Собрать мелочью на отдых: спрос на монеты в белорусских магазинах растет

Новости Беларуси. Спрос на монеты вырос в белорусских магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просьба кассира поискать мелочь знакома каждому. Оказывается, что все больше монет оседает в копилках белорусов. Некоторым с момента введения стальных денег в оборот удалось собрать даже на отдых на море. Главный финансовый регулятор при этом сохраняет спокойствие. Рано или поздно монеты все равно возвращаются в оборот.