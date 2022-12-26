Новости экономики за 26.12.2022

Новости Беларуси. Отечественные производители медпрепаратов готовы увеличить объемы закупок на биржевых торгах. Белорусские предприятия нарастили объемы производства и улучшили финансовые показатели. А также на сколько выросла средняя зарплата в нашей стране в 2022 году и где можно приобрести первый белорусский ноутбук? Все подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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ЕВРО И ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛИ

Евро и доллар резко начали укрепляться в середине месяца, но в конце декабря падают в цене. Больше других валют упала в цене европейская – потеря больше 2 %. На бирже за евро просят 2,85 белорусских рублей. Доллар также дешевеет. 2,66 белорусских рублей – его цена сегодня. К слову, на фоне этих падений подорожал российский рубль.