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Новости экономики за 26.12.2022

26 декабря 2022 17:33
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Новости Беларуси. Отечественные производители медпрепаратов готовы увеличить объемы закупок на биржевых торгах. Белорусские предприятия нарастили объемы производства и улучшили финансовые показатели. А также на сколько выросла средняя зарплата в нашей стране в 2022 году и где можно приобрести первый белорусский ноутбук? Все подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где и за сколько можно купить первый белорусский ноутбук? Читайте здесь.

ЕВРО И ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛИ

Евро и доллар резко начали укрепляться в середине месяца, но в конце декабря падают в цене. Больше других валют упала в цене европейская – потеря больше 2 %. На бирже за евро просят 2,85 белорусских рублей. Доллар также дешевеет. 2,66 белорусских рублей – его цена сегодня. К слову, на фоне этих падений подорожал российский рубль.

Новости экономики за 26.12.2022-1

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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