Средняя зарплата в Беларуси по итогам 2022 года выросла на 13%

Новости Беларуси. По итогам уходящего года на 13 % в номинальном выражении увеличилась средняя заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В завершении 2022-го она должна превысить 1 620 рублей. На 23 % в декабре прибавили трудовые пенсии и составят 670 рублей.

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