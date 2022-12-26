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Средняя зарплата в Беларуси по итогам 2022 года выросла на 13%

26 декабря 2022 17:31
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Новости Беларуси. По итогам уходящего года на 13 % в номинальном выражении увеличилась средняя заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя зарплата в Беларуси по итогам 2022 года выросла на 13%-1

В завершении 2022-го она должна превысить 1 620 рублей. На 23 % в декабре прибавили трудовые пенсии и составят 670 рублей.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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