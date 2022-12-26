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Вопреки санкциям. Белорусские предприятия нарастили объёмы и улучшили финансовые показатели в 2022-м

26 декабря 2022 17:30
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Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусские предприятия нарастили объемы производства и улучшили финансовые показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти на миллиард рублей возросла чистая прибыль в сравнении с 2021 годом.

Вопреки санкциям. Белорусские предприятия нарастили объёмы и улучшили финансовые показатели в 2022-м-1

Рентабельность продаж подлетела вверх, в то же время снизились долговая нагрузка и количество убыточных предприятий. Удалось обуздать инфляцию.

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# Санкции # Экономика # Фотофакт

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