Вопреки санкциям. Белорусские предприятия нарастили объёмы и улучшили финансовые показатели в 2022-м

Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусские предприятия нарастили объемы производства и улучшили финансовые показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти на миллиард рублей возросла чистая прибыль в сравнении с 2021 годом.

Рентабельность продаж подлетела вверх, в то же время снизились долговая нагрузка и количество убыточных предприятий. Удалось обуздать инфляцию.

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