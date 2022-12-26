Где и за сколько можно купить первый белорусский ноутбук?

Новости Беларуси. Первый белорусский ноутбук можно купить в онлайн-гипермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупателю отечественный портативный компьютер обойдется почти в 1 600 рублей.

В онлайн-гипермаркете его также можно приобрести в рассрочку.

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