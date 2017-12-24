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Каллаур: «В банковской системе есть два проекта, которые основаны на технологии блокчейн»

24 декабря 2017 20:36
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В гостях у программы «Неделя» Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Мы не просто готовы воспринимать новшества, но мы уже некоторые технологии апробируем. Во всяком случае, в банковской системе уже есть два проекта, которые основаны на технологии блокчейн. Конечно, это экспериментальные проекты. И мы полагаем, что уже в следующем году мы попробуем не просто использовать технологию блокчейн и отрабатывать проект с использованием смарт-контрактов. Вместе, в совокупности, прорывные технологии позволяют экономить соответствующие затраты всех участников процесса.

Наиболее, на мой взгляд, интересные могут быть результаты – в области продуктов, которые используются в торговом финансировании. Мы начали внедрять блокчейн в рамках банковского сообщества. Но, безусловно, мы будем нарабатывать новые проекты. Они будут затрагивать другие институты.

Если уже использовать терминологию блокчейна, НОДы – участники  цепи – они будут прирастать, их будет всё больше и больше. У нас, кстати, создан совет НОДов, возглавляет его Белорусская валютно-фондовая биржа. Естественно, все, кто будет заинтересован, будут участниками этой технологии.

# Экономика # It-технологии

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