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Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов

26 октября 2017 18:14
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Новости Беларуси. С 26 октября дня подорожало топливо на отечественных АЗС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на бензин выросла на 2 копейки, дизтопливо и газ не подорожали.

Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов-1

В Белнефтехиме отметили, что рост стоимости зависит от увеличения цены на нефть на мировых рынках (там она достигла отметки в 59 долларов за баррель). Еще одним фактором стала цена на топливо в соседних странах: в той же России она выше.

Несколько советов о том, как сэкономить на бензине: престаньте агрессивно вести себя за рулем, приведите в порядок топливную систему автомобиля, хорошенько продумайте маршрут. Ну и получите, наконец, скидочную карточку на вашей любимой заправке.

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# Экономика # Фотофакт # Автомобили # Кирилл Казаков

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