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Плату за теплоснабжение могут рассчитывать индивидуально для каждой квартиры – комментарий ЖКХ

26 октября 2017 14:22
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Новости Беларуси. Плату за тепло по индивидуальным счетчикам в Беларуси могут сделать обязательной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов, это сократит расходы и жителей, и государства.

Проблема лишь в том, что на плечи населения лягут дополнительные расходы по обслуживанию счетчиков. Поэтому экономический эффект именно для потребителей не очевиден.

Услуги по тепло- и водоснабжению – одни из самых дорогих: в среднем это 30% от стоимости всей коммуналки. Сегодня необходимо подумать о модернизации системы энергообеспечения. Около 70% домов Беларуси требуют выполнения энергоэффективных мероприятий.

Плату за теплоснабжение могут рассчитывать индивидуально для каждой квартиры – комментарий ЖКХ-1

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищного хозяйства Республики Беларусь:
Конечно, в этих домах необходимо в первую очередь производить утепление ограждающих конструкций. Есть вопросы по неравномерному прогреву, в одних квартирах получаются «перетопы». Конечно, решение данного вопроса – это организация индивидуального поквартирного регулирования и учета.

# Экономика # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Андрей Ромашко

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