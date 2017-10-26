Плату за теплоснабжение могут рассчитывать индивидуально для каждой квартиры – комментарий ЖКХ

Новости Беларуси. Плату за тепло по индивидуальным счетчикам в Беларуси могут сделать обязательной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов, это сократит расходы и жителей, и государства.

Проблема лишь в том, что на плечи населения лягут дополнительные расходы по обслуживанию счетчиков. Поэтому экономический эффект именно для потребителей не очевиден.

Услуги по тепло- и водоснабжению – одни из самых дорогих: в среднем это 30% от стоимости всей коммуналки. Сегодня необходимо подумать о модернизации системы энергообеспечения. Около 70% домов Беларуси требуют выполнения энергоэффективных мероприятий.