Новости экономики за 25.10.2017

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси отмечает рост экономики и улучшения в денежно-кредитной сфере. Инфляция на финишной прямой 2017 года демонстрирует неплохой результат: она ниже прогноза и к Новому году очевидно не превысит 4%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СЭЗ БРЕСТА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ Свободные экономические зоны Бреста увеличивают географию поставок. На треть увеличился экспорт предприятий в этом году, по сравнению с прошлым годом. Таким образом, объем поставок за границу превысил 400 миллионов долларов. Предприятия освоили почти три десятка новых рынков сбыта.

ЩЕПА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА На товарной бирже щепа бьет рекорды. И по спросу, и по цене. На последних торгах выкупили сразу 96% объема: за одну сессию выкупили щепу на 6 миллионов евро. Она отправится в Польшу, Эстонию, Венгрию, Литву и Латвию. Кстати, спрос на этот материал стабильно высокий: с начала года на экспорт продано 1,5 миллиона кубометров топливной щепы на 25 миллионов евро. ПОСТАВКИ МЯСА В КИТАЙ Белорусское мясо птицы появится на китайских прилавках не позже весны. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан. По вкусу жителям Поднебесной пришлась и наша говядина. Поставки на 20 миллионов долларов осуществят до конца этого года. Накануне белорусская делегация посетила Китай, где прорабатывался вопрос о расширении списка предприятий с правом поставки продукции.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На сегодняшний день два предприятия находятся в стадии вот-вот открытия. И мы также работаем над тем, чтобы расширить список предприятий, которые могут поставлять продукцию на китайский рынок. И надеемся, что до конца года мы это сделаем.

Ма Чжиюань, генеральный директор компании «Сина-Трейд»:

Это на самом деле очень большой шаг для министерства, для страны. Это непростая задача аттестовать напрямую поставки в Китай, потому что желающих очень много. В связи с рыночной ситуацией Китай очень осторожно к этому подходит.