Новости экономики за 25.07.2022

Белорусская экономика адаптируется к санкциям. По данным Евразийского банка развития, темпы ее сокращения в июне замедлились. Евразийский банк развития представил еженедельный макроэкономический обзор и проанализировал состояние белорусской экономики. Эксперты отмечают, что основной вклад в изменение темпов сокращения ВВП в июне в сравнении с маем внесли отрасли обрабатывающей промышленности, оптовой торговли, строительства и сельского хозяйства. По итогам полугодия сокращение ВВП составило 4,2 %. Аналитики ЕАБР отмечают, что мировая экономика вошла в период турбулентности. И надежды на ее устойчивый постпандемийный рост практически обнулены. Цены на энергоносители, продовольствие и удобрения достигли многолетних максимумов, что только усугубило обострившуюся в 2021 году проблему инфляции. Крупнейшие центральные банки вынуждены реагировать на масштабное ценовое ралли и уже начали ужесточать свою политику.

Продукция сельского хозяйства – основа биржевого товарооборота Беларуси и Швейцарии. Все 16 швейцарских компаний, аккредитованных на БУТБ, выступают на торгах исключительно в качестве покупателей. О высокой востребованности продукции АПК на швейцарском рынке говорит возросший спрос не только на рапсовое масло, но и другие не менее ликвидные позиции. Как отметил почетный консул Беларуси в Швейцарии Германн Бейелер, сельхозпродукция – это далеко не единственная группа белорусских товаров, которая пользуется спросом в Швейцарии. В частности, до введения санкционных ограничений одна из принадлежащих бизнесмену компаний успешно закупала на бирже пиломатериалы, а теперь активно прорабатывает другие товарные направления с целью возобновления участия в торгах. В связи с этим Германн Бейелер уверен, что биржевая торговля между Беларусью и Швейцарией будет динамично развиваться, невзирая на временные сложности и искусственно созданные барьеры.

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