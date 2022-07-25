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Европа не знает, как будет жить без российского газа

25 июля 2022 15:01
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Только после санкций выяснилось, что для Европы российские газ и нефть – слишком важные поставки, чтобы отказаться от них в один момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа не знает, как будет жить без российского газа-1

Пока Евросоюз не в состоянии полностью отказаться от российской нефти и нефтепродуктов – их доля составляет 60 % от всего потребления, а также от газа – Россия дает Европе 40 %. По данным аналитиков, страны ЕС в реальности смогут отказаться от российских энергоресурсов примерно к 2030 году. Нынешняя ситуация стимулирует европейцев ускорять этот переход, но пока непонятно, как дотянуть хотя бы до 2025. В контексте всего этого санкции против России – это выстрел себе в ногу. Невозможно в глобальном мире выключить экономику одной страны без последствий для других, и надвигающийся экономический кризис тому доказательство.

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# Кризис в ЕС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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