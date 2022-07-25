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В Беларуси увеличилось банковское кредитование

25 июля 2022 15:02
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Новости Беларуси. За первое полугодие в стране увеличилось банковское кредитование. Существенная поддержка оказана субъектам малого и среднего предпринимательства. Им предоставили 16,5 миллиарда рублей – 33 % от общего объема кредитования предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличилось банковское кредитование-1

Основной объем займов выдан субъектам хозяйствования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос спрос на кредиты в белорусских рублях. Влияние внешних негативных факторов определило изменение спроса на кредитные ресурсы в иностранной валюте. Займы в долларах и евро утратили былую привлекательность. Доля заимствований в российских рублях увеличилась.

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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