Брестская область лидирует по темпам жатвы, Гродненская – по урожайности

Новости Беларуси. Погода в Беларуси неустойчивая. По-летнему жарко, но не без осадков ожидается 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сдерживающий фактор для аграриев: уборка хлеба идет лишь в перерывах между дождями. За последний день обмолочено лишь чуть более 3 % площадей.