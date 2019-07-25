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Брестская область лидирует по темпам жатвы, Гродненская – по урожайности

25 июля 2019 08:26
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси неустойчивая. По-летнему жарко, но не без осадков ожидается 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область лидирует по темпам жатвы, Гродненская – по урожайности-1

Это сдерживающий фактор для аграриев: уборка хлеба идет лишь в перерывах между дождями. За последний день обмолочено лишь чуть более 3 % площадей.

Брестская область лидирует по темпам жатвы, Гродненская – по урожайности-4

Вместе с тем все ближе очередной рубеж – 2 миллиона тонн зерна. Наибольший вклад в общий каравай у аграриев Брестской области. Здесь уже убрана половина полей. Лидер по урожайности Гродненский регион – 39 центнеров с гектара (это на 6 больше, чем в среднем по стране).

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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