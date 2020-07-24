«Шоколадная война» в Европе окончена спустя 10 лет

Новости мира. В Европе завершилась затяжная шоколадная война между производителями сладостей из-за формы плитки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 лет шоколадные фабрики судились за исключительное право производить шоколад квадратной формы. Суд поставил точку. Квадратными могут быть шоколадки только Ritter Sport. Такую форму придумала жена основателя фабрики Клара в 1932 году. По задумке плитка должна была целиком умещаться в кармане любого спортивного жакета и, в отличие от прямоугольной, не ломаться.