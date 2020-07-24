Прямой эфир

«Шоколадная война» в Европе окончена спустя 10 лет

24 июля 2020 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Европе завершилась затяжная шоколадная война между производителями сладостей из-за формы плитки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 лет шоколадные фабрики судились за исключительное право производить шоколад квадратной формы. Суд поставил точку. Квадратными могут быть шоколадки только Ritter Sport. Такую форму придумала жена основателя фабрики Клара в 1932 году. По задумке плитка должна была целиком умещаться в кармане любого спортивного жакета и, в отличие от прямоугольной, не ломаться.

Больше новостей экономики за 24 июля здесь.

# Необычное # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными
24 июля 2020 15:10

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа
24 июля 2020 15:07

Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing
24 июля 2020 15:03

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing