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Два банка в Беларуси заморозили проценты по кредитам на недвижимость

23 декабря 2022 14:57
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Новости Беларуси. Два банка в Беларуси объявили о заморозке процентных ставок по кредитам на недвижимость на весь 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь этот год банки шли навстречу потенциальным заемщикам и предпринимали дополнительные меры для доступного кредитования. Практически все сообщили о снижении процентов по различным программам кредитования.

Два банка в Беларуси заморозили проценты по кредитам на недвижимость-1

Профицит ликвидности в банковской системе позволят кредитовать бизнес на выгодных условиях. С января белорусским банкам придется снижать процентные ставки и по некоторым кредитам для физических и юридических лиц. Это связано с тем, что Нацбанк снова пересмотрел расчетные величины стандартного риска в сторону уменьшения. Банковские займы не могут превышать этих значений.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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