Новости экономики за 22.12.2022

Уже в начале 2023 года Беларусь планирует начать выпуск продукции по совместным с Россией импортозамещающим проектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие новые договоренности упростят жизнь представителям бизнеса обеих стран и помогут в развитии эффективной взаимной торговли?

Подробнее об этих и других новостях экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.

Беларусь и Россия начнут формировать единую промышленную политику. Читайте здесь.

МИНСК И МОСКВА РАТИФИЦИРОВАЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ