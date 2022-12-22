Новости экономики за 22.12.2022
Уже в начале 2023 года Беларусь планирует начать выпуск продукции по совместным с Россией импортозамещающим проектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие новые договоренности упростят жизнь представителям бизнеса обеих стран и помогут в развитии эффективной взаимной торговли?
Подробнее об этих и других новостях экономики – в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.
Беларусь и Россия начнут формировать единую промышленную политику. Читайте здесь.
МИНСК И МОСКВА РАТИФИЦИРОВАЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ
Минск и Москва ратифицировали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Учитывая, что Россия – основной торговый партнер Беларуси и крупнейший экспортный рынок для производителей республики, соглашение упростит жизнь представителям бизнеса обеих стран и поможет в развитии эффективной взаимной торговли. Кроме того, документ решает для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной отрасли. Наша страна будет получать, как и в России, обратный акциз на нефть. Он составит без малого 2 миллиарда белорусских рублей в год.
РЕКОРДНЫЕ ТОРГИ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ ПРОШЛИ НА БУТБ
Рекордные торги пиломатериалами прошли на Белорусской универсальной товарной бирже. В торговой сессии участвовали 13 иностранных покупателей и 3 белорусских продавца. На некоторые лоты претендовали по 3-4 участника, а рост стартовых цен достигал 4 %. В результате резиденты Китая и Сингапура приобрели 10 лотов пиломатериалов объемом более 62 тысяч кубометров на без малого 12,5 миллиона долларов. Данные торги стали рекордными как по сумме совершенных сделок, так и по объему проданного в КНР ресурса.
СЭЗ «МИНСК» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССКИМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
СЭЗ «Минск» расширяет сотрудничество с белорусским бизнес-сообществом. Совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства обсуждаются перспективы подписания соглашения по вопросам развития малого и среднего бизнеса, улучшения деловой среды. Конфедерация как кластер развития инновационной и деловой инициативы – самый масштабный бизнес-союз в Беларуси, объединяющий предпринимателей, у которых есть интересные инновационные проекты с потенциальной возможностью для привлечения инвестиций и которые готовы принимать участие в программе импортозамещения, создавать новые инновационные промышленные предприятия.
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