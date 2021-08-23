Новости экономики за 23.08.2021

Новости Беларуси. Какие факторы, оказавшие поддержку белорусской экономике, озвучили аналитики Евразийского банка развития? С какой целью страны ЕАЭС синхронизируют вывозные пошлины? И почему мировые фармацевтические компании сокращают расходы на продвижение лекарств? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ЕАБР: СЕКТОР УСЛУГ КОМПЕНСИРОВАЛ СНИЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Евразийский банк развития представил очередной обзор важнейших макроэкономических событий за последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики банка сообщают, что в июле снизилась динамика обрабатывающей промышленности Беларуси. Снижение произошло «в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса».

Вместе с тем есть и факторы, оказавшие поддержку белорусской экономике. К таковым ЕАБР относит сферу услуг, за счет которой во многом было компенсировано снижение показателя промышленности. Авторы доклада объясняют это оживлением потребительской активности «в связи с адаптацией к условиям пандемии». СТРАНЫ ЕАЭС СИНХРОНИЗИРУЮТ ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ Страны, которые входят в Евразийский экономический союз, договорились синхронизировать вывозные таможенные пошлины. Зерновые, древесина, металлы, бумага – стоит одной стране ввести меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, эти товары могут быть перенаправлены в другое государство. Чтобы избежать подобной ситуации, участники ЕАЭС договорились о синхронизации, но при условии соблюдения национального суверенитета.

Напомним, в начале августа в стране были установлены экспортные пошлины на вывоз лесоматериалов и продукции деревообработки за пределы Евразийского экономического союза. Он принят для недопущения дефицита такой продукции на внутреннем рынке. Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПО ВСЕМУ МИРУ СОКРАЩАЮТ ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВ На фоне пандемии коронавируса фармацевтические компании в 2020 году резко сократили траты на взаимодействие с медицинским сообществом. Речь идет о тех средствах, что платят за разного вида продвижение лекарств – выступления на встречах и конференциях, написание медицинских текстов, анализ данных. Также деньги идут на гранты медицинским организациям и ассоциациям, участие врачей и организаций в исследованиях и разработках.

В России именно последняя статья приносит больше всего расходов для фармкомпаний – почти 7 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Снижение расходов именно на врачей связано с уходом лекций и конференций в онлайн-формат. «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПРОВОДИТ ПЛАНОВУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ «Белтелеком» с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования. Ремонтные работы затронут пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, а также абонентов услуги эфирного цифрового телевидения.