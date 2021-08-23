Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera

Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг Coursera. Эта образовательная онлайн-площадка опубликовала отчет Global Skills Report 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем оценивается компетентность более 77 миллионов учеников платформы из 108 стран по трем категориям: Business, Technology и Data Science. Беларусь стала первой среди 35 государств в Европе в категории «Технологии».

Высокий рейтинг Беларуси – это в первую очередь показатель высокого уровня знаний и навыков учащихся. Согласно отчету, в Беларуси лучшие кадры в области облачных вычислений, разработки программного обеспечения, в том числе мобильных и веб-приложений.