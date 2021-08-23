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Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera

23 августа 2021 15:14
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Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг Coursera. Эта образовательная онлайн-площадка опубликовала отчет Global Skills Report 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera-1

В нем оценивается компетентность более 77 миллионов учеников платформы из 108 стран по трем категориям: Business, Technology и Data Science. Беларусь стала первой среди 35 государств в Европе в категории «Технологии».

Высокий рейтинг Беларуси – это в первую очередь показатель высокого уровня знаний и навыков учащихся. Согласно отчету, в Беларуси лучшие кадры в области облачных вычислений, разработки программного обеспечения, в том числе мобильных и веб-приложений.

Беларусь заняла 1 место в Европе в технологическом рейтинге Coursera-4

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# It-технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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