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Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ

22 августа 2021 17:22
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Новости Беларуси. Несколько интересных цифр от МВФ. На август 2021-го ВВП по паритету покупательской способности на человека в Беларуси составил чуть более 20 тысяч долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У России и Казахстана цифры чуть получше – 29 и 27 тысяч соответственно.

Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ-1

Но это и понятно – страны больше нашей по размеру, там почти вся таблица Менделеева, несколько иначе работает экономика.

Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ-4

Евгений Поболовец, СТВ:
Обратим внимание на данные по странам, которые по своей структуре все-таки ближе к нашей экономике – Азербайджану и Украине. Там цифры такие – 14 и 13 тысяч соответственно. Это тот случай, когда комментировать и нечего – данные говорят сами за себя.

Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ-7

Берем другую графику и также внимательно смотрим. Уровень ВВП на душу населения в Беларуси – 6 500 долларов. Это, к примеру, на уровне Бразилии.

Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ-10

А вот в Украине – 3 600 долларов – практически в два раза меньше.

Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ-13

К слову, ВВП в Афганистане – 506 долларов на человека.

# Экономика # Экономика # Евгений Поболовец # Фотофакт

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