Новости экономики за 23.07.2021
Новости Беларуси. Когда в ЕАЭС будут приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами? Какие приняты нововведения в системе безналичных расчетов? Как проходит межсистемная интеграция белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир»?
С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПЕРВЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ ТОРГИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ СОСТОЯЛИСЬ НА СОЗДАВАЕМОМ ОБЩЕМ РЫНКЕ ЕАЭС
Первые имитационные торги нефтепродуктами состоялись на создаваемом общем рынке ЕАЭС. Заключили более 60 сделок с бензином и дизельным топливом. В мероприятии участвовали представители бизнес-сообщества стран евразийской «пятерки», в том числе концерн «Белнефтехим», биржевые площадки Беларуси и Казахстана, Министерство энергетики России, нефтяные компании. До 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора.
В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?
В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПО РОЗНИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
В стране продолжают развивать систему безналичных расчетов по розничным платежам. Теперь малому бизнесу для платежей с использованием банковских карточек дали возможность выбирать оборудование. Это может быть регистрация операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии, например, с помощью смартфона в качестве платежного терминала. Или только по контактной технологии, или и то, и другое вместе.
Принятие этой нормы позволит оптимизировать расходы субъектов малого предпринимательства, связанные с установкой и обслуживанием платежных терминалов. Прежде всего речь идет о сфере мелкорозничной торговли и курьерских услуг.
Карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приёму
ИНОСТРАНЦЫ СКУПАЮТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ
За последний год вложения иностранцев в китайские акции и облигации выросли на 40 % и достигли более чем 800 миллиардов долларов. С начала 2021 года иностранные инвесторы через торговые платформы, которые связывают Гонконг с биржами в Шанхае и Шэньчжэне, скупили акции китайских компаний на 35,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го денег вложено почти на 49 % больше. Также иностранцы инвестировали 75 миллиардов в государственные ценные бумаги Китая. Здесь также идет речь о 50%-ном росте на годовом уровне.