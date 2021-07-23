Новости экономики за 23.07.2021

Новости Беларуси. Когда в ЕАЭС будут приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами? Какие приняты нововведения в системе безналичных расчетов? Как проходит межсистемная интеграция белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир»?

Первые имитационные торги нефтепродуктами состоялись на создаваемом общем рынке ЕАЭС. Заключили более 60 сделок с бензином и дизельным топливом. В мероприятии участвовали представители бизнес-сообщества стран евразийской «пятерки», в том числе концерн «Белнефтехим», биржевые площадки Беларуси и Казахстана, Министерство энергетики России, нефтяные компании. До 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора.

В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПО РОЗНИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

В стране продолжают развивать систему безналичных расчетов по розничным платежам. Теперь малому бизнесу для платежей с использованием банковских карточек дали возможность выбирать оборудование. Это может быть регистрация операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии, например, с помощью смартфона в качестве платежного терминала. Или только по контактной технологии, или и то, и другое вместе.

Принятие этой нормы позволит оптимизировать расходы субъектов малого предпринимательства, связанные с установкой и обслуживанием платежных терминалов. Прежде всего речь идет о сфере мелкорозничной торговли и курьерских услуг.

Карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приёму