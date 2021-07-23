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Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму

23 июля 2021 14:28
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Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской «Мир».

Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму-1

На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с 1 января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса и банкоматах.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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