Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму

Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской «Мир».

Новости Беларуси. С 2022 года карты платежной системы «Мир» станут обязательными к приему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с 1 января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса и банкоматах.