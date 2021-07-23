В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?

Новости Беларуси. Правительство изменило порядок закупок предприятиями товаров и услуг за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные новшества документа – введена обязанность изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника и определен перечень товаров, при закупке которых необходимо обеспечить минимальную долю белорусских товаров. При проведении конкурентных процедур рассылать приглашения необходимо будет в том числе организациям, входящим в состав одного холдинга или государственного объединения.