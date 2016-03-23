Белорусско-грузинский бизнес-форум проходит 23 марта в Минске

Новости Беларуси. Взаимодополняемость экономик Беларуси и Грузии 23 марта в центре внимания представителей бизнеса двух стран. В Национальной библиотеке в Минске собрались заинтересованные в развитии сотрудничества.

Как известно, накануне достигнута договоренность об увеличении товарооборота между странами в 4 раза. Речь идёт о 200 миллионах долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нино Чиковани, председатель грузинской торгово-промышленной палаты:

Есть конкретные проекты между компаниями. Наверное, после форума, по итогам, мы сделаем заявление и предъявим вам итоги сегодняшнего мероприятия.

Всего во встрече участвуют представители 50 предприятий Беларуси и 30 компаний Грузии. Переговоры о реализации перспективных проектов в машиностроении, фармацевтике, нефтехимии и производстве продуктов питания продолжаются и в эти минуты.

Перед участием в открытии бизнес-форума делегация из Грузии во главе с премьер-министром почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны. Венки и цветы легли к подножью монумента и к Вечному огню на площади Победы в Минске.