Прямой эфир

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован

22 октября 2021 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перераспределение бюджета и строительство социальных объектов. Вопросы развития Минска обсудили на сессии депутатов в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За счет дополнительных услуг получили прибыль, и теперь эти средства будут распределены на важные отрасли.

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован-1

В первую очередь закроют вопросы, которые поступили по линии работы с обращениями граждан. Кстати, в 2021 году количество жалоб на 15 % меньше, чем в 2020-м.

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован-4

Больше всего минчан волнует жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, социальная сфера. В связи с уточнением доходной части бюджета дополнительные ассигнования направят на финансирование медицины, предприятий сферы ЖКХ, транспорта, спортивных мероприятий, работу киновидеопроката.

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Минск развивается, экономика города развивается, мы получили дополнительные доходы. И, конечно же, те деньги, которые дополнительно поступили в бюджет, не должны лежать, они должны работать. Мы определили ряд направлений. Это медицина, социальная сфера, строительство – то, что волнует всегда минчан.

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован-10

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:
Сегодня в вопросе рассмотрения инвестиционной программы все-таки речь идет о большей ее оптимизации в связи с тем, что завершается 2021 год и необходимо направлять денежные средства на те объекты, которые вводные в этом и следующем году. Их уже анонсировали – нужно обеспечить.

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован-13

За счет дополнительных бюджетных средств внимание уделят благоустройству: увеличат объемы по обводнению реки Свислочь, продолжат работы по озеленению откосов и территорий вдоль МКАД.

# Бюджет Минска # Экономика # Андрей Бугров # Александр Хижняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами
22 октября 2021 13:54

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси
22 октября 2021 13:52

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве
22 октября 2021 13:47

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве