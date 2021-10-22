«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован

Новости Беларуси. Перераспределение бюджета и строительство социальных объектов. Вопросы развития Минска обсудили на сессии депутатов в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За счет дополнительных услуг получили прибыль, и теперь эти средства будут распределены на важные отрасли.

В первую очередь закроют вопросы, которые поступили по линии работы с обращениями граждан. Кстати, в 2021 году количество жалоб на 15 % меньше, чем в 2020-м.

Больше всего минчан волнует жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, социальная сфера. В связи с уточнением доходной части бюджета дополнительные ассигнования направят на финансирование медицины, предприятий сферы ЖКХ, транспорта, спортивных мероприятий, работу киновидеопроката.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Минск развивается, экономика города развивается, мы получили дополнительные доходы. И, конечно же, те деньги, которые дополнительно поступили в бюджет, не должны лежать, они должны работать. Мы определили ряд направлений. Это медицина, социальная сфера, строительство – то, что волнует всегда минчан.

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:

Сегодня в вопросе рассмотрения инвестиционной программы все-таки речь идет о большей ее оптимизации в связи с тем, что завершается 2021 год и необходимо направлять денежные средства на те объекты, которые вводные в этом и следующем году. Их уже анонсировали – нужно обеспечить.