Новости экономики за 22.05.2019
Новости Беларуси. Как специалисты объясняют рост белорусского рынка web-разроботок? Какие машины презентовали производители сельхозтехники на «Золотой ниве» в Краснодарском крае? Как Евросоюз победил пластик и почему турецкие власти недовольны отельной системой «всё включено»? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
Белорусский рынок web-разработок вырос до 14 миллионов долларов – плюс 30 % по отношению к 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК WEB-РАЗРАБОТОК ВЫРОС ДО 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Рост специалисты объясняют усложнением проектов крупных белорусских заказчиков, появлением новых бизнесов, расширением сегмента e-commerce и увеличением количества иностранных заказчиков.
По сравнению с 2017 годом, в 2018-м увеличилась доля малобюджетных проектов Незначительно, но тоже в плюсе доля дорогих проектов по бюджету свыше $20 тыс.
БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА-2019»
Белорусские производители сельхозтехники презентовали свои машины на международной выставке «Золотая нива-2019» в Краснодарском крае. Компании-участники представили весь цикл обработки почвы и сельхозкультур в реальных условиях на подготовленных агрофонах.
В экспозиции можно увидеть универсальный погрузчик «Амкодор», тракторы BELARUS, в том числе энергонасыщенные, широкую линейку зерно- и кормоуборочных комбайнов.
В ЕВРОСОЮЗЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЛАСТИК
В Евросоюзе окончательно запретили пластик. По новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года.
До 2029 года 90 % использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор и отсортированы. Кроме того, до 2025 года в составе пластиковых бутылок должно быть не менее 25 % материала, который можно переработать.
Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»