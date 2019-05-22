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Новости экономики за 22.05.2019

22 мая 2019 16:39
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Новости Беларуси. Как специалисты объясняют рост белорусского рынка web-разроботок? Какие машины презентовали производители сельхозтехники на «Золотой ниве» в Краснодарском крае? Как Евросоюз победил пластик и почему турецкие власти недовольны отельной системой «всё включено»? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Белорусский рынок web-разработок вырос до 14 миллионов долларов – плюс 30 % по отношению к 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК WEB-РАЗРАБОТОК ВЫРОС ДО 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

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Рост специалисты объясняют усложнением проектов крупных белорусских заказчиков, появлением новых бизнесов, расширением сегмента e-commerce и увеличением количества иностранных заказчиков.

По сравнению с 2017 годом, в 2018-м увеличилась доля малобюджетных проектов Незначительно, но тоже в плюсе доля дорогих проектов по бюджету свыше $20 тыс.

БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА-2019»

Белорусские производители сельхозтехники презентовали свои машины на международной выставке «Золотая нива-2019» в Краснодарском крае. Компании-участники представили весь цикл обработки почвы и сельхозкультур в реальных условиях на подготовленных агрофонах.

Новости экономики за 22.05.2019-4

В экспозиции можно увидеть универсальный погрузчик «Амкодор», тракторы BELARUS, в том числе энергонасыщенные, широкую линейку зерно- и кормоуборочных комбайнов.

В ЕВРОСОЮЗЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЛАСТИК

В Евросоюзе окончательно запретили пластик. По новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года.

Новости экономики за 22.05.2019-7

Новости экономики за 22.05.2019-9

До 2029 года 90 % использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор и отсортированы. Кроме того, до 2025 года в составе пластиковых бутылок должно быть не менее 25 % материала, который можно переработать.

Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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