Взаимовыгодное сотрудничество. БГТУ стал резидентом технопарка «Сколково»

Новости Беларуси. Белорусский технологический университет стал резидентом «Сколково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 мая был подписан договор об аккредитации вуза в качестве центра коллективного пользования.

Таким образом, резиденты технопарка на платной основе получат доступ к оборудованию университета. Часть разработок могут осуществлять в лабораториях вуза. Заказчикам это позволит сократить сроки реализации стартапов и сэкономит средства, а БГТУ получить опыт сотрудничества в инновационных проектах.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»:

Очень интересные разработки, связанные с биозащитой леса. И эта тема сейчас широко востребована. Кроме того здесь есть интересная лаборатория, которая работает с полимерами. Это то, что постоянно нужно и что потребуется. Однозначно, наши стартапы будут этим пользоваться. Чтобы научный интерес перерастал в предпринимательскую инициативу, мы рассчитываем, что студенты, находясь в вузе, видят, что возникают стартапы, они занимаются исследованиями, продукты делают, конечно, их менталитет будет меняться.

Анастасия Ксензова, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Важное значение имеет конечная реализация наших проектов и их коммерциализация. Мы считаем, что подписание договора с технопарком «Сколково» будет стимулом для дальнейшего развития новых проектов, которые будут в конечном счете доведены до реализации.